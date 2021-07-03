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Уткин: «Вопрос об отставке Черчесова решён, сложно представить, что его не уволят на следующей неделе»

03 Июля 2021, 13:55,

Бывший футбольный комментатор, а ныне блогер Василий Уткин поделился мнением о будущем главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

«Вопрос об отставке Черчесова решен. Его публичные выступления изменили ситуацию. Сложно представить ситуацию, при которой он не будет уволен на следующей неделе», - гласит сообщение Уткина в телеграм-аккаунте.

Действующий трудовой договор 57-летнего специалиста с национальной командой рассчитан до конца 2022 года. Черчесов занимает пост наставника сборной России с августа 2016 года.

Под руководством Станислава Саламовича команда неудачно выступила на чемпионате Европы - 2020. Российская сборная набрала три очка и финишировала на последнем месте в группе.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная России, Станислав Черчесов, Василий Уткин
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Комментарии (1)
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0
Dimauskas
03 Июля 2021, 14:28

Василий вы тешитесь ложными надеждами! Черчес останется!

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