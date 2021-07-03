Орлов: «Надо менять половину состава сборной России и делать ставку на молодых»

Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о футболистах национальной сборной России.

«Надо менять половину состава сборной России и делать ставку на молодых. У нас есть ребята. Надо просто умело взять, расставить», - поведал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

На чемпионате Европы - 2020 сборная России провалилась, заняв последнее место в группе с командами Бельгии, Дании и Финляндии.

В настоящий момент пост главного тренера сборной занимает Станислав Черчесов. Наставник остался у руля команды, несмотря на неудачное выступление на Евро. Контракт тренера рассчитан до ЧМ-2022.

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