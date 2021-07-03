Лахиялов: «Полуфинал с Данией стал бы ещё одним раундом противостояния сборных России и Украины»

Бывший нападающий грозненского «Терека» (ныне «Ахмат») и махачкалинского «Анжи» Шамиль Лахиялов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился своим мнением о выступлении сборной Украины на Евро-2020.

- Я думаю, сборная Украины выполнила свою задачу на чемпионате Европы – можно сказать, даже перевыполнила. Хотим мы того или нет, негласное соревнование между украинской и российской командами на этом Евро есть, судя по заявлениям и бывших спортсменов, и болельщиков, и представителей власти. Итог показывает, что сборная России сильно отстала от сборной Украины, где есть в составе, например, стабильно основной игрок «Манчестер Сити» и стабильно основной игрок «Аталанты», а у нас в той же «Аталанте» Алексей Миранчук не выходит в стартовом составе.

Мне нравится игра Зинченко, Малиновского, Ярмоленко, а особенно Яремчука. Он габаритный форвард и играет немножко роль столба, как у нас Дзюба, но у сборной Украины нет расчёта «бей вперёд – игра придёт». Украинцы показывают зрелую командую игру, в которой прослеживается тренерская мысль, и так было даже в неудачных матчах с Нидерландами и Австрией – я имею в виду комбинации, элементы прессинга и так далее. Это даёт свои плоды.

Сборная Украины заслуженно обыграла Швецию, которая тоже прилично выглядела на чемпионате Европы и является довольно сильной по именам. Не удивлюсь, если украинцы теперь пройдут англичан. Было бы интересно, если бы они встретились в полуфинале с Данией, – тогда был бы ещё один раунд заочного противостояния сборных Украины и России.