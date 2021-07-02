Саутгейт впечатлен прогрессом сборной Украины

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт уверяет, что четвертьфинал - это не предел возможностей его команды, и она хочет пройти как можно дальше.

Саутгейта поразил прогресс, которого достигла украинская команда под руководством тренерского штаба Андрея Шевченко.

«Меня очень впечатлила работа Шевченко. Осенью у них были проблемы в Лиге наций, но они справились. Добились отличного результата в матче против Франции и здорово сыграли со Швецией в 1/8 финала», - сказал Саутгейт официальному сайту УЕФА.

Сборная «трёх львов» столкнется со сборной Украины 3 июля в столице Италии.

Напомним, что сборная Англия на этом турнире пока не пропустила ни единого мяча.