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Саутгейт впечатлен прогрессом сборной Украины

02 Июля 2021, 19:38,

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт уверяет, что четвертьфинал - это не предел возможностей его команды, и она хочет пройти как можно дальше.

Саутгейта поразил прогресс, которого достигла украинская команда под руководством тренерского штаба Андрея Шевченко.

«Меня очень впечатлила работа Шевченко. Осенью у них были проблемы в Лиге наций, но они справились. Добились отличного результата в матче против Франции и здорово сыграли со Швецией в 1/8 финала», - сказал Саутгейт официальному сайту УЕФА.

Сборная «трёх львов» столкнется со сборной Украины 3 июля в столице Италии.

Напомним, что сборная Англия на этом турнире пока не пропустила ни единого мяча.

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Евро-Футбол.Ру Владислав Стрельцов
Теги: Сборная Англии, Сборная Украины, Андрей Шевченко, Гарет Саутгейт
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