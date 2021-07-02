​Арустамян рассказал, что просил вырезать Черчесов из интервью

В своё время известный журналист Нобель Арустамян записал интервью со Станиславом Черчесовым, но оно не вышло. В пятницу на пресс-конференции главный тренер сборной России прокомментировал ту ситуацию. По словам Черчесова, он попросил Арустамяна вырезать 30 секунд из интервью, но журналист отказался.

Теперь Нобель Арустамян посредством своего телеграм-канала уточнил, что речь шла о двух фрагментах, длительность которых превышала полминуты. При этом журналист раскрыл темы этих фрагментов. Первый фрагмент касался отношения Черчесова к социальным сетям и YouTube, а второй – съёмок роликов о внесении поправок в Конституцию.