​Арустамян рассказал, что просил вырезать Черчесов из интервью

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02 Июля 2021, 19:01,
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В своё время известный журналист Нобель Арустамян записал интервью со Станиславом Черчесовым, но оно не вышло. В пятницу на пресс-конференции главный тренер сборной России прокомментировал ту ситуацию. По словам Черчесова, он попросил Арустамяна вырезать 30 секунд из интервью, но журналист отказался.
Теперь Нобель Арустамян посредством своего телеграм-канала уточнил, что речь шла о двух фрагментах, длительность которых превышала полминуты. При этом журналист раскрыл темы этих фрагментов. Первый фрагмент касался отношения Черчесова к социальным сетям и YouTube, а второй – съёмок роликов о внесении поправок в Конституцию.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная России, Станислав Черчесов, Нобель Арустамян
Какой же он ж.пник.)))