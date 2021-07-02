Де Брёйне имеет шанс сыграть против Италии

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне получил травму лодыжки в матче против Португалии и был заменен, после того, как Жоау Палинья нанес удар сзади во время контратаки Бельгии незадолго до перерыва.

По информации Sky Sports, Кевин может сегодня выйти на поле в матче 1/4 финала Евро-2020 против Италии. Главный тренер сборной Роберто Мартинес сказал, что решение будет принято в день матча. В первую очередь наставник сборной Бельгии будет отталкиваться от медицинского заключения.

Напомним, подопечные Роберто Манчини встретятся с бельгийцами 2 июля в 22:00 по московскому времени.

Кевин де Брёйне на этом чемпионате Европы забил один гол и отдал две голевые передачи.