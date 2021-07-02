ЕВРО 2020: Новости Таблица плей-офф Результаты Расписание Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат Европы по футболу 2020
Сделать ставку
﻿

Де Брёйне имеет шанс сыграть против Италии

02 Июля 2021, 18:27,

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне получил травму лодыжки в матче против Португалии и был заменен, после того, как Жоау Палинья нанес удар сзади во время контратаки Бельгии незадолго до перерыва.

По информации Sky Sports, Кевин может сегодня выйти на поле в матче 1/4 финала Евро-2020 против Италии. Главный тренер сборной Роберто Мартинес сказал, что решение будет принято в день матча. В первую очередь наставник сборной Бельгии будет отталкиваться от медицинского заключения.

Напомним, подопечные Роберто Манчини встретятся с бельгийцами 2 июля в 22:00 по московскому времени.

Кевин де Брёйне на этом чемпионате Европы забил один гол и отдал две голевые передачи.

0
Евро-Футбол.Ру Владислав Стрельцов
Теги: Сборная Италии, Сборная Бельгии, Кевин де Брёйне, Чемпионат Европы
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Швейцария в матче с французами отыгралась с 1:3 и победила в серии пенальти
Швейцария в матче с французами отыгралась с 1:3 и победила в серии пенальти  
Болельщика в футболке сборной России избили на матче Швеция - Украина
Болельщика в футболке сборной России избили на матче Швеция - Украина  
Будет новый чемпион! Португалия играла лучше, но Бельгии одного удара в створ хватило для победы
Будет новый чемпион! Португалия играла лучше, но Бельгии одного удара в створ хватило для победы  
Украина стала ориентиром для России
Украина стала ориентиром для России  
Итальянцы в овертайме на классе додавили австрийцев
Итальянцы в овертайме на классе додавили австрийцев  
Популярные материалы
​Путин высказался о провале сборной России на Евро-2020
​Путин высказался о провале сборной России на Евро-2020
Франция предала футбол и ответила за это
Франция предала футбол и ответила за это
Девушка дня: Кто такая Мария Шумилина, выбежавшая на поле Санкт-Петербурге
Девушка дня: Кто такая Мария Шумилина, выбежавшая на поле Санкт-Петербурге
Мбаппе выступил с заявлением после вылета с Евро-2020
Мбаппе выступил с заявлением после вылета с Евро-2020
Салихова: «На Украине и девки красивее, и футболисты мастеровитее, и тренерский штаб»
Салихова: «На Украине и девки красивее, и футболисты мастеровитее, и тренерский штаб»