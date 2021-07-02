На кого из российских футболистов обратили внимание после Евро-2020

Чемпионат Европы – это традиционно ярмарка талантов, которая может позволить игрокам сменить клубы. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о том, кто после Евро этим летом может сменить команду.

Евро-2008 мы вспоминаем не только как турнир, где наша сборная удачно выступила, но и как соревнование, когда многие наши футболисты уехали в большие чемпионаты. Роман Павлюченко, Андрей Аршавин, Юрий Жирков, Динияр Билялетдинов в течение года уехали в Англию.

Хотя сборная России в целом на Евро-2020 выступила неудачно, отдельные игроки могут получить приглашения из иностранных клубов, правда, явно не из топовых.

Про Артёма Дзюбу применительно к отъезду говорят давно, но сам форвард вроде как уже и не стремится за границу. В августе ему исполнится 33 года, так что ждать большого трансфера с его участием не стоит. Хотя Дзюба отметился хорошим показателем по выигранным единоборствам. По данным турецких СМИ, форвардом интересуется «Фенербахче». На самом деле для «Зенита» успеть продать нападающего-ветерана, возможно, не самый плохой вариант. Для самого Дзюбы, если он получит предложение на сумму, больше чем получает сейчас, это тоже вариант ещё подзаработать. Так что весь вопрос в деньгах.

Конечно, чаще всё-таки смотрят на молодых футболистов. Иностранные клубы проявляют интерес к Игорю Дивееву. Защитник провёл Евро на среднем уровне и не особо привлёк интерес больших клубов. Тем не менее Дивеев не провалился на турнире, так что за ним следят. Сейчас сообщается об интересе «Болоньи» и «Венеции». Для Дивеева переезд в Серию А стал бы большим шагом вперёд, но ожидать трансфера не приходится. Эти итальянские клубы явно не заплатят ЦСКА больших денег, а «армейцы» едва ли готовы в условиях лимита отпускать основного защитника с паспортом за скромное вознаграждение.

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Наверняка иностранные команды следили за Матвеем Сафоновым. Он молод, перспективен, уже имеет опыт выступления в Лиге чемпионов. Уж вратаря точно нельзя винить за поражение сборной России в Дании, более того, он отметился рядом сейвов. Ранее сообщалось об интересе к Сафонову со стороны «Брайтона», и английский клуб вряд ли разочаровался. Молодого голкипера вполне могут позвать в средний иностранный клуб, и сумма трансфера может быть даже восьмизначной. Главный вопрос – это позиция «Краснодара». Сергей Галицкий ранее говорил, что не стремится продавать футболистов, так что необходимо будет убедить его. Однако Сафонову переезд точно пошёл бы на пользу, учитывая, что «Краснодар» перестраивается, и его перспективы пока не слишком определённые.

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Пожалуй, больше никому Евро в плюс не пошёл. Вот ранее сообщалось об интересе к Дмитрию Баринову со стороны немецких клубов, но континентальный чемпионат явно принизил его шансы. Футболист «Локомотива» провёл довольно посредственный турнир, что могло отбросить его кандидатуру в шорт-листах. В свою очередь Георгий Джикия и Роман Зобнин, которых тоже сватали за границу, могут и вовсе забыть о такой возможности, как и остальные сборники.

Андрей Центров