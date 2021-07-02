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​Гризманна и Дембеле обвиняют в расизме после просочившегося видео

02 Июля 2021, 17:36,

В сеть просочилось видео, героями которого стали футболисты «Барселоны» и сборной Франции – Антуан Гризманн и Усман Дембеле. На видео технические специалисты азиатской внешности пришли к футболистам в гостиничный номер для исправления какой-то проблемы. В это время Гризманн и Дембеле обсуждают происходящее и, как показалось некоторым фанатам в сети, смеются над азиатской внешностью рабочих, их языком и «технологическим прогрессом» страны, которую они представляют.

Ситуация может перерасти в очередной скандал на почве расизма.

Напомним, что сборная Франции завершила выступление на Евро-2020 уже на стадии 1/8 финала.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Сборная Франции, Антуан Гризманн, Усман Дембеле
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