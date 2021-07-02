​Гризманна и Дембеле обвиняют в расизме после просочившегося видео

В сеть просочилось видео, героями которого стали футболисты «Барселоны» и сборной Франции – Антуан Гризманн и Усман Дембеле. На видео технические специалисты азиатской внешности пришли к футболистам в гостиничный номер для исправления какой-то проблемы. В это время Гризманн и Дембеле обсуждают происходящее и, как показалось некоторым фанатам в сети, смеются над азиатской внешностью рабочих, их языком и «технологическим прогрессом» страны, которую они представляют.

Ситуация может перерасти в очередной скандал на почве расизма.

ah ouais ils sont comme ça Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé #StopAsianHate pic.twitter.com/JJFBk6X0nZ — nahidul (@duatleti) July 1, 2021

Напомним, что сборная Франции завершила выступление на Евро-2020 уже на стадии 1/8 финала.