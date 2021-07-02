Уже не тренер: Черчесов - это чиновник сборной России

Станислав Черчесов в пятницу пообщался с прессой по итогам выступления на Евро-2020. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» пытается понять, что это было.

Пятничный разговор Станислава Черчесова со сборной ярко продемонстрировал две вещи. Во-первых, он очень сильно держится за своё место. Зарплата, которая, по некоторым данным, составляет 2,5 миллиона евро в год, является объяснением причины. Во-вторых, Черчесов окончательно забронзовел и превратился в чиновника.

Черчесов отвечал на все вопросы как представитель власти. Он чётко сказал, что занимается важной государственной задачей. Вообще-то, надо иметь довольно изощрённый ум, чтобы футбол так назвать. Спорт – это важное социальное явление, но всё же это развлечение. Никакой государственной задачи у профессионального футбола быть не может. Конечно, мальчишки смотрят на сборную, но это лишь один из кирпичиков для развития массовости, а вовсе не главный.

Embed from Getty Images

Черчесов придумал, что его на пост главного тренера призвали как в армию. Будто это не его желание было, а приказ. Большего бреда и придумать было сложно. Пост тренера сборной – это работа. Причём это был очень престижный пост – наставник сборной-хозяйки чемпионата мира. Черчесов вместо того чтобы признаться в своём интересе, зачем-то пытается выставить себя жертвой обстоятельств, подневольным человеком.

Рассказ про то, что судьбу Черчесова решит конкретный начальник, – это вообще плевок в адрес болельщиков. По сути, тренер прямым текстом сказал, что работает не для зрителей и любителей футбола, а для руководства. И это очень по-чиновничьи. В современной России самое важное, чтобы начальник был доволен, а остальное неважно.

Неудивительно, что Черчесов так подчёркивал и хвалил государство. Чемпионат мира уж три года как завершился, а тренер не забыл вновь поблагодарить за это. Ведь вчерашние победы в нашей стране продолжать отмечать и ценить на высшем уровне.

По футбольным вопросам ответы Черчесова разочаровали. Смолова он сразу определил на лавку, а тот не умеет быть запасным. Гилерме пропустил 6 голов от «Зенита», что стало решающим фактором. Юные игроки, оказывается, лучше получали опыт в молодёжке, чем в первой команде. Ну и оправдание про коронавирус – это отдельная история.

После пятничной пресс-конференции Черчесов уж точно наговорил на право остаться главным чиновником сборной России. После таких слов и речей в нашей стране не принято увольнять. Правда, вот как он может быть тренером, абсолютно непонятно. Если же он так же даёт установки игрокам, то очевидно, что его просто не понимают.

Андрей Центров