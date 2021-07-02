​Черчесов поздравлял Шевченко с успехом сборной Украины

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов звонил наставнику сборной Украины Андрею Шевченко, чтобы поздравить его с успехом команды. Об этом сообщает журналист Василий Конов в своём телеграм-канале K/On/Off. Именно Конов был ведущим пятничной пресс-конференции, на которой Черчесов общался с журналистами на фоне провала сборной России на Евро-2020.

Украинская сборная, напомним, пробилась в четвертьфинал чемпионата Европы, победив в 1/8 финала Швецию со счётом 2:1. В 1/4 финала команда Андрея Шевченко сыграет против Англии в субботу, 3 июля.