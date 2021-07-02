​Кроос завершил карьеру в сборной Германии

Полузащитник Тони Кроос объявил о завершении карьеры в сборной Германии. В обращении на своей страничке в «Инстаграме» 31-летний Кроос написал, что хотел бы сосредоточиться на своих целях в «Реале» и уделяться больше времени своей семье.

С марта 2010 года Тони Кроос провёл за сборную Германии 106 матчей, в которых отметился 17 голами и 19 результативными передачами на партнёров. На Евро-2020 Кроос сыграл по 90 минут во всех играх Бундестим на турнире.

Напомним, что сборная Германии вылетела с чемпионата Европы на стадии 1/8 финала, проиграв Англии со счётом 0:2.