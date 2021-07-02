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​Черчесов разобрал слова Путина о себе

02 Июля 2021, 15:39,

Во время недавней прямой линии президент России Владимир Путин затронул провальное выступление футбольной сборной на Евро-2020. На пятничной пресс-конференции главный тренер сборной России Станислав Черчесов разобрал слова главы государства.

Черчесов процитировал Путина, дав понять, что глава государства призвал обсудить с ним – с Черчесовым – что было сделано позитивного, и что надо изменить.

«Это означает, что надо выслушать – я вот перед вами сижу – что было сделано позитивного, обсудить с теми [указывает на себя – прим.], кто сделал позитивное, но что-то не доделал, и принять решение», - высказался Черчесов.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Станислав Черчесов, Владимир Путин
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Комментарии (4)
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0
Карыч Кар
02 Июля 2021, 17:13

Скоро заявит: МЫ, Станислав I...

0
overkill666
02 Июля 2021, 16:42

что спортивные чиновники, что обычные... одного поля ягоды...

1
jUMPER
02 Июля 2021, 16:36

и тута саламыча понисло...))) вдруг стал называть себя на ВЫ...))) и хордо вскинул холову...)))

1
Logan19
02 Июля 2021, 16:26

Бред. Вот вроде по - русски говорит, а ни хрена не понятно!

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