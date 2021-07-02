​Черчесов разобрал слова Путина о себе

Во время недавней прямой линии президент России Владимир Путин затронул провальное выступление футбольной сборной на Евро-2020. На пятничной пресс-конференции главный тренер сборной России Станислав Черчесов разобрал слова главы государства.

Черчесов процитировал Путина, дав понять, что глава государства призвал обсудить с ним – с Черчесовым – что было сделано позитивного, и что надо изменить.

«Это означает, что надо выслушать – я вот перед вами сижу – что было сделано позитивного, обсудить с теми [указывает на себя – прим.], кто сделал позитивное, но что-то не доделал, и принять решение», - высказался Черчесов.