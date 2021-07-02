​Черчесов не пойдёт в политику

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов во время пятничной пресс-конференции ответил на вопрос, не собирается ли он заняться политической деятельностью в будущем, когда оставит занимаемую должность.

«Допускаю ли я занятие политической деятельностью? Нет. Почему? Это к моему статусу главного тренера не относится», - высказался Черчесов перед журналистами.

Отметим, что во время пресс-конференции Станислав Черчесов заявил, что занимает государственную должность, имея ввиду свою должность наставника главной футбольной команды страны.

Напомним, что сборная России бесславно выступила на чемпионате Европы, заняв последнее место в своей группе.