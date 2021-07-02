​Черчесов высказался о перспективах Кокорина в сборной России

Наставник сборной России Станислав Черчесов во время пресс-конференции высказался по поводу перспектив Александра Кокорина в главной команде страны.

Напомним, зимой Александр Кокорин перешёл в «Фиорентину». Впрочем, в Серии А он пока толком не успел себя проявить, поскольку долгое время восстанавливался от травмы. За то время, которое Кокорин пробыл на поле, он даже ни разу не пробил по воротам.

«За Кокориным мы сейчас не следим. Если бы он выступал за «Сочи», то у него было бы больше шансов вернуться в сборную», - высказался Черчесов.

В последний раз Александр Кокорин выходил на поле в составе сборной России в ноябре 2017 года.