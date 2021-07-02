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Черчесов рассказал о том, ради чего один раз включил телевизор на сборах команды

02 Июля 2021, 14:22,

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции высказался о значении критики в адрес игроков.

- Если начнете выдергивать слова из контекста, то будет продолжаться то, о чем вы говорите, что я стараюсь всех настроить на позитив и чуть на себя посмотреть со всех сторон, потому что мы выходим на поле и чувствуем, что творится. Могу вам сказать, что за весь сбор, что я провел в Новогорске, я телевизор включил один раз. Когда Путин давал пресс-конференцию после встречи с Байденом. Потому что я для себя посчитал, что мне это надо. Больше я телевизор не смотрел. Футболисты могут смотреть, и это на ни влияет, всё.  Когда мы готовимся к чему-то вы их максимально поддержите, и вот потом мы придем сюда и спрашивайте.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная России, Станислав Черчесов
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