​Черчесову задали вопрос, готов ли он отказаться от части зарплаты

|
02 Июля 2021, 14:19,
|
|
Во время пятничной пресс-конференции, посвящённой неудовлетворительному результату сборной России на чемпионате Европы, Станислав Черчесов получил неудобный вопрос. У тренера спросили, готов ли он в случае увольнения отказаться от части заработной платы по контракту.
«Дайте мне встретиться с моим руководителем. Я занимаю государственную должность. Меня назначили. Как только скажут «стоп», то всё.
Кто задал вопрос? Пусть придёт, я отвечу», - высказался Черчесов.
Напомним, что сборная России не пробилась в плей-офф Евро-2020, финишировав на последней позиции в своей группе. Выше оказались не только бельгийцы и датчане, но даже финны.
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная России, Станислав Черчесов
Короче будет стоять до конца как Ленинградовец в 42-м...
мишаня...ЛЕНИНГРАДЕЦ !!!
на энтом вопроси у руливова в глазах вспыхнули...$$$$$$$...)))