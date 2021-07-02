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​Черчесову задали вопрос, готов ли он отказаться от части зарплаты

02 Июля 2021, 14:19,

Во время пятничной пресс-конференции, посвящённой неудовлетворительному результату сборной России на чемпионате Европы, Станислав Черчесов получил неудобный вопрос. У тренера спросили, готов ли он в случае увольнения отказаться от части заработной платы по контракту.

«Дайте мне встретиться с моим руководителем. Я занимаю государственную должность. Меня назначили. Как только скажут «стоп», то всё.

Кто задал вопрос? Пусть придёт, я отвечу», - высказался Черчесов.

Напомним, что сборная России не пробилась в плей-офф Евро-2020, финишировав на последней позиции в своей группе. Выше оказались не только бельгийцы и датчане, но даже финны.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Станислав Черчесов
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Комментарии (2)
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1
Misha_diablo_football
02 Июля 2021, 14:43

Короче будет стоять до конца как Ленинградовец в 42-м...

0
jUMPER
02 Июля 2021, 15:18

мишаня...ЛЕНИНГРАДЕЦ !!!
на энтом вопроси у руливова в глазах вспыхнули...$$$$$$$...)))

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