​Черчесову задали вопрос, готов ли он отказаться от части зарплаты

Во время пятничной пресс-конференции, посвящённой неудовлетворительному результату сборной России на чемпионате Европы, Станислав Черчесов получил неудобный вопрос. У тренера спросили, готов ли он в случае увольнения отказаться от части заработной платы по контракту.

«Дайте мне встретиться с моим руководителем. Я занимаю государственную должность. Меня назначили. Как только скажут «стоп», то всё.

Кто задал вопрос? Пусть придёт, я отвечу», - высказался Черчесов.

Напомним, что сборная России не пробилась в плей-офф Евро-2020, финишировав на последней позиции в своей группе. Выше оказались не только бельгийцы и датчане, но даже финны.