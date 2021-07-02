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Черчесов: «Ругал команду за то, что я не видел на поле лежащих бельгийцев»

02 Июля 2021, 14:16,

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции о своих ошибках на Евро.

- Ошибки? Что подразумевается как ошибки? Не тот заменил? Все-таки когда ты видишь на поле команду, которая не соответствует твоему нутру, моему, как вы думаете, за что я после игры сразу же ругал в раздевалке команду?  Вы думаете, за 0:3?  За то, что я не видел там лежащих бельгийцев. Мы не одной желтой карточки не получили. Вот за это я их ругал, потому что не может такого быть.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная России, Станислав Черчесов
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