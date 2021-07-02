ЕВРО 2020: Новости Таблица плей-офф Результаты Расписание Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат Европы по футболу 2020
Сделать ставку
﻿

Черчесов: «Лидерские качества Дзюба не утратил»

02 Июля 2021, 14:11,

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции ответил на вопрос об игре Артёма Дзюбы.

- Не переоценили ли вы лидерские качества Дзюбы, который мог утратить свой авторитет в команде по сравнению с 2018 годом, в том числе  после нашумевшей истории с видео?

- Это говорит о том, что есть вещи, которые непростительные, он знает мое мнение, что он капитан команды. Он это доказал, забив гол Словении, он там сделал, там сделал, он свою работу делает. Во-первых, это некрасиво, он это знает, но надо отделять одно от другого, потому что самые воспитанные особо ничего не выигрывают. Если главный тренер не может ни к кому пристать, значит, день зря прошел. Поэтому лидерские качества он не утратил. Если бы это было утрачено, я бы видел. Определенный цикл прошел, в котором он с первой секунды, и довел этот цикл. Мы были вместе. Теперь задача выслушать, какие у него дальнейшие планы. Мы не можем разбрасываться игроками такого уровня и рассказывать, почему у нас чего-то нету. Время покажет. Мы спокойно подумаем, что нам делать. Будет соответствовать, его желание играть в сборной дальше и соответствовать тому уровню, который есть.

0
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная России, Станислав Черчесов
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Швейцария в матче с французами отыгралась с 1:3 и победила в серии пенальти
Швейцария в матче с французами отыгралась с 1:3 и победила в серии пенальти  
Болельщика в футболке сборной России избили на матче Швеция - Украина
Болельщика в футболке сборной России избили на матче Швеция - Украина  
Будет новый чемпион! Португалия играла лучше, но Бельгии одного удара в створ хватило для победы
Будет новый чемпион! Португалия играла лучше, но Бельгии одного удара в створ хватило для победы  
Украина стала ориентиром для России
Украина стала ориентиром для России  
Итальянцы в овертайме на классе додавили австрийцев
Итальянцы в овертайме на классе додавили австрийцев  
Популярные материалы
​Путин высказался о провале сборной России на Евро-2020
​Путин высказался о провале сборной России на Евро-2020
Франция предала футбол и ответила за это
Франция предала футбол и ответила за это
Девушка дня: Кто такая Мария Шумилина, выбежавшая на поле Санкт-Петербурге
Девушка дня: Кто такая Мария Шумилина, выбежавшая на поле Санкт-Петербурге
Мбаппе выступил с заявлением после вылета с Евро-2020
Мбаппе выступил с заявлением после вылета с Евро-2020
Салихова: «На Украине и девки красивее, и футболисты мастеровитее, и тренерский штаб»
Салихова: «На Украине и девки красивее, и футболисты мастеровитее, и тренерский штаб»