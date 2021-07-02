Черчесов: «Лидерские качества Дзюба не утратил»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции ответил на вопрос об игре Артёма Дзюбы.

- Не переоценили ли вы лидерские качества Дзюбы, который мог утратить свой авторитет в команде по сравнению с 2018 годом, в том числе после нашумевшей истории с видео?

- Это говорит о том, что есть вещи, которые непростительные, он знает мое мнение, что он капитан команды. Он это доказал, забив гол Словении, он там сделал, там сделал, он свою работу делает. Во-первых, это некрасиво, он это знает, но надо отделять одно от другого, потому что самые воспитанные особо ничего не выигрывают. Если главный тренер не может ни к кому пристать, значит, день зря прошел. Поэтому лидерские качества он не утратил. Если бы это было утрачено, я бы видел. Определенный цикл прошел, в котором он с первой секунды, и довел этот цикл. Мы были вместе. Теперь задача выслушать, какие у него дальнейшие планы. Мы не можем разбрасываться игроками такого уровня и рассказывать, почему у нас чего-то нету. Время покажет. Мы спокойно подумаем, что нам делать. Будет соответствовать, его желание играть в сборной дальше и соответствовать тому уровню, который есть.