Черчесов указал на главную ошибку Смолова

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции назвал причину отказа от услуг Фёдора Смолова.

- Фёдора у нас в сборной не было несколько лет, не потому что мы не хотели, а потому что травмы там, перешел в «Сельту», то еще что-то. Из-за чемпионата мира? Не может такого быть, потому что он после этого у нас был на сборах, 99-й гол он забил в сборной, 100-й тоже в сборной. Мы не злопамятные, а профессиональные люди. Мог забить, не забить, это детали. Это абсолютно другая история. Другое дело, что у каждого человека есть свой характер, свои амбиции и так далее. Но если игрок у нас в последнее время не был по той или иной причине, а у нас уже формируется трио нападающих, которые по той или иной причине друг друга подменяют, устраивают, то возникает совершенно простой вопрос: игрок, который несколько лет не был на том уровне, который надо, а те игроки… Кстати, Дзюба забил 20, Соболев 15, Заболотный 12 или сколько? Но больше Смолова. Они тоже свою работу делают. Вы опять удивитесь, но стоял выбор Смолов или Соболев. Вот Заболотный был, извините, вне конкуренции. Потому что ту роль, которую мы иногда вели бы с бельгийцами в счете, вышел бы там Заболотный, который бы сделал свою работу, как со Словенией. Возникает вопрос, да футболист себя проявил, да, мы его знаем, и, наверное, это наше преимущество. Не знали бы, сделали по-другому.

Сидит главный тренер с помощниками, обсуждаем со всех сторон. Возникает вопрос: Смолов? Моя задача - объяснить помощникам свое решение. Мое решение: да, он в последнее время играет, Федю знаем, знаем его характер. Кстати, в Сочи я с ним виделся, когда мы были на сборах, мы поговорили великолепно, у меня к нему хорошее отношение.

Мое мнение было простое: Федя заслужил по большому счету? Да, заслужил. Мы ему даем возможность быть первым номером в сборной? Нет. У нас капитан команды, который играет. Как с ролью запасного будет справляться Фёдор? Мы знаем, как это было на чемпионате мира. Вы этого не знаете, мы это знаем. У каждого свой характер. В нашем понимании, он не справляется. Роль основного нападающего мы ему сегодня не можем дать.

Чтобы точно убедиться да это или нет, я ему сказал, что его внесем в запасной список. Ну и ответ на мой вопрос он дал сам. Если человек в запасе и на звонке, и он дал такой твит… На второй день помощники сказали: «Да, Саламыч, ты был прав». Если он так отреагировал, будучи в запасном списке, может быть, еще что-то случится, и ты приедешь к нам, то значит, возможно, такой твит был бы на чемпионате Европы, не попали он в основной состав. Но сразу говорю: это абсолютно ни о чем не говорит. Это конкурентная ситуация. Если он будет номер один и будет в основном составе с Хорватией в нашем понимании - он будет в сборной. Это не моя команда, не у меня на балконе играем, поэтому это никакого значения не имеет. Он сам ответил на тот вопрос, который нас мучил. Всё, спасибо! Теперь Федя тренируется, готовится. Когда-то кто-то усы показывал, что-то еще делал, это на меня не влияет. Он профессиональный футболист, с которым у меня великолепные отношения, я его ни разу ни в чем не упрекнул. Он это точно знает, это была маленькая слабость, но она могла случиться на чемпионате Европы. А когда корабль в открытом море, уже за борт никого выбрасывать нельзя.