Черчесов: «Когда шла критика Гилерме, мы его не трогали»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции назвал причину невызова вратаря Гилерме на чемпионат Европы.

- Сложно говорить о Гилерме и Смолове, когда их нет. Гилерме у нас провел отборочный цикл. Если вы обратите внимание, вопрос по Гилерме начал звучать у вашего брата намного раньше, чем его не стало в сборной. Когда критика шла, мы его не трогали. Не потому что мы специально что-то делаем. Идет отборочный турнир, где он по той или иной причине номер один, есть вещи, которые не надо трогать и форсировать. Но если мы вспомним отборочный турнир, у нас было два матча с бельгийцами, где мы 1:3 и 1:4 проиграли. Это два матча, где он также с шотландцами пропустил курьезный мяч, но мы отыгрались и выиграли. С другими сборными мы свою работу делали и проблем не допускали. Он провел стабильно хорошо со своими плюсами и минусами, но в то же время он неважно играл у себя в клубе. Если вы помните, в последнем матче он у нас не играл. С Сан-Марино играл Шунин, мы должны были думать, что нам дальше делать. Чемпионат у нас стартовал, он у нас был. Теперь мы играем с Турцией, где мы пропускаем три мяча, играем с Сербией, где мы в первом тайме пропускаем 4. Он опять в чемпионате начал как-то в себя приходить. Потом мы ждем игру, когда опять будет такого накала, где что-то надо, с «Зенитом» - 1:6 проигрывают. Мы себе вопрос же должны задавать? Тем более, Гинтарас Стауче. Я случайно эту работу делал. Нам нужен вратарь, который должен выручать в определенных моментах. В то время Шунин играл в Лиге наций, сыграл там хорошо с какими-то плюсами, там вроде подвыручил с турками, там что-то, там что-то. Мы видим, что он на сегодняшний день лучше. Когда возникает вопрос, что нам делать, нам опять с бельгийцами играть и опять на том стадионе, где он от них пропустил четыре гола, шесть от «Зенита», возможно, есть какие-то вещи. Мы решили, что если игрок такого уровня не рассчитывается как номер один, он хороший, если честно. Больно не брать… Вы думаете, мы легко это решение приняли? Нет. Но его надо принимать. Есть нюансы, которые я никогда не скажу, почему так.