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Черчесов: «Я не знаю, кто нас обыграл - датчане или трибуны, или нация датская»

02 Июля 2021, 13:27,

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции похвалил сборную Дании.

- Я вам задаю конкретный вопрос: вот мы играем дома с финнами и проигрываем 0:1, потом упускаем победу с Бельгией 1:2. Играем третью игру дома с Данией. Скажите, пожалуйста, что бы творилось? Меня бы выпустили еще на третий матч или сразу бы вы или еще кто-то сказали: все пропало, пиши? А давайте посмотрим на Данию. Не в том плане, что им надо завидовать, а в том, что нам тоже надо что-то менять. Они проигрывают финнам, бельгийцам, мы туда приезжаем. Мы приехали, третий матч. И я не знаю, кто нас обыграл - датчане или трибуны, или нация датская. Кстати, туда не пустили наших болельщиков.

0
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная России, Станислав Черчесов, Сборная Дании
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Комментарии (8)
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0
jUMPER
02 Июля 2021, 15:31

стасик...стасик...с логикой у табе явнои проблемы...))) детский лепет кокой та... тваи подопечныя сотворили стоко шедевров на полянке...шо проста диву даёся...))) прохфессиОНАЛы...заслужаннаи мастира с понтом...)))

2
Misha_diablo_football
02 Июля 2021, 14:48

Вот с кого надо брать пример на шарить историю с гипервезучей сб. России ЧМ18...

2
Карыч Кар
02 Июля 2021, 14:09

Что он мелет? Дайте ему уже успокоительного!

1
HG2017
02 Июля 2021, 14:34

Да он же сказал, у него спутник есть ))

1
Шарипов Тахир
02 Июля 2021, 14:26

Да, возникают сомнения, АДЕКВАТЕН ли этот человек?

2
Фостер Джоди
02 Июля 2021, 15:05

Как раз не возникают)

0
Шарипов Тахир
02 Июля 2021, 15:12

Ты, более четко выразил эту мысль!!! Респект!

1
White_Shark
02 Июля 2021, 13:50

Вас, Станислав Саламыч, обыграла датская национальная команда, сыграв в 3-х эпизодах из 4-х на ошибках ваших игроков, Станислав Саламыч.

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