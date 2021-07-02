Черчесов: «Я не знаю, кто нас обыграл - датчане или трибуны, или нация датская»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции похвалил сборную Дании.

- Я вам задаю конкретный вопрос: вот мы играем дома с финнами и проигрываем 0:1, потом упускаем победу с Бельгией 1:2. Играем третью игру дома с Данией. Скажите, пожалуйста, что бы творилось? Меня бы выпустили еще на третий матч или сразу бы вы или еще кто-то сказали: все пропало, пиши? А давайте посмотрим на Данию. Не в том плане, что им надо завидовать, а в том, что нам тоже надо что-то менять. Они проигрывают финнам, бельгийцам, мы туда приезжаем. Мы приехали, третий матч. И я не знаю, кто нас обыграл - датчане или трибуны, или нация датская. Кстати, туда не пустили наших болельщиков.