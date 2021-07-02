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Черчесов назвал главную претензию к подопечным

02 Июля 2021, 13:24,

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции высказался о претензиях к игрокам.

- Ни к кому из футболистов во время чемпионата Европы у меня не было вопросов. Только одно,  они сейчас удивятся. Вот мог хоть кто-то один раз опоздать, чтобы какой-то конфликт в команде возник? Ни один ни разу не опоздал. Я вот думаю, может что-то специально придумать, чтобы кто-то опоздал? Вот в этом к ним у меня претензия. Слишком воспитанными тоже, оказывается, не надо быть. Иногда надо быть немножко хулиганами.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

0
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная России, Станислав Черчесов
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Комментарии (7)
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0
jUMPER
02 Июля 2021, 15:36

верно говорят...иногда правильный удар в бубен...приводит в чувство целое племя...)))
-(бубен это музыкальнай иструмент)

0
Фостер Джоди
02 Июля 2021, 15:04

господи, что он несет. Обычно когда читаешь интервью иностранцев с подобной дичью - думаешь, наверное с переводом накосячили... Но тут-то такой вариант невозможен...

0
Misha_diablo_football
02 Июля 2021, 14:45

На человека столько дерьма лётся а он стоит и расказывает тупой анекдот...

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0
HG2017
02 Июля 2021, 14:36

Ну не умеют фанаты в юмор, что тут поделаешь?!

0
sierge
02 Июля 2021, 14:11

Это к Кокорину и Мамаеву... Футболисты СССР в МХАТ ходили, как-то это им играть не мешало

2
Милка
02 Июля 2021, 13:42

Наверное Черч ещё отмечает свое неувольнение

3
Карыч Кар
02 Июля 2021, 13:30

«Осёл останется ослом, хотя осыпь его звездами; Где должно действовать умом, он только хлопает ушами» Г. Р. Державин.

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