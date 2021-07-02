Черчесов назвал главную претензию к подопечным

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02 Июля 2021, 13:24,
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции высказался о претензиях к игрокам.
- Ни к кому из футболистов во время чемпионата Европы у меня не было вопросов. Только одно, они сейчас удивятся. Вот мог хоть кто-то один раз опоздать, чтобы какой-то конфликт в команде возник? Ни один ни разу не опоздал. Я вот думаю, может что-то специально придумать, чтобы кто-то опоздал? Вот в этом к ним у меня претензия. Слишком воспитанными тоже, оказывается, не надо быть. Иногда надо быть немножко хулиганами.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Сборная России, Станислав Черчесов
верно говорят...иногда правильный удар в бубен...приводит в чувство целое племя...)))
-(бубен это музыкальнай иструмент)
господи, что он несет. Обычно когда читаешь интервью иностранцев с подобной дичью - думаешь, наверное с переводом накосячили... Но тут-то такой вариант невозможен...
На человека столько дерьма лётся а он стоит и расказывает тупой анекдот...
Ну не умеют фанаты в юмор, что тут поделаешь?!
Это к Кокорину и Мамаеву... Футболисты СССР в МХАТ ходили, как-то это им играть не мешало
Наверное Черч ещё отмечает свое неувольнение
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