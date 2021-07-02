Черчесов назвал главную претензию к подопечным

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции высказался о претензиях к игрокам.

- Ни к кому из футболистов во время чемпионата Европы у меня не было вопросов. Только одно, они сейчас удивятся. Вот мог хоть кто-то один раз опоздать, чтобы какой-то конфликт в команде возник? Ни один ни разу не опоздал. Я вот думаю, может что-то специально придумать, чтобы кто-то опоздал? Вот в этом к ним у меня претензия. Слишком воспитанными тоже, оказывается, не надо быть. Иногда надо быть немножко хулиганами.

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