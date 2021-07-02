Черчесов: «Миранчук и Головин получили много критики, с чем я не согласен»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции оценил игру Александра Головина и Алексея Миранчука.

- Миранчук и Головин получили много критики, с чем я не согласен. Во-первых, я бы не хотел разделять команду на иностранцев и россиян, одни играют там, другие - тут. Я н прошлом сборе отмечал, в личной беседе и прессе отмечал, что Алексей начинает ценить время, которое он получает. В тех играх, где он выходил, приносил нам реальную пользу. Он меняется как личность, это ответ вам. Игрок меня спрашивал, я ему посоветовал, что делать. Он меня послушал и сделал так как хотел. Он не по моей просьбе, но перешел туда. Прошел год, и мы видим сдвиги. Могу вам со 100%-й гарантией вам заявить, что нам сборе его не хвалил, чтобы ему понравиться. А хвалил потому, что я это вижу. Моя задача: еще раз увидеть, убедиться, спросить моего напарника, помощника, правильно ли я вижу или нет. И если они видят так же, то это правильно. Сейчас он приехал на чемпионат Европы. Хотел бы попросить, чтобы мы немножко потерпели, потому что один созревает раньше, а другой - позже.

По поводу Головина, есть требования, которые мы предъявляем, и есть задачи, на которые мы нацеливаем. Вот требования он практически все выполнил от а до я. Неслучайно он стал самым выносливым игроком турнира. Единственное, и он сам, он взрослеет, отметил, что ему надо ставить точки - голевые передачи, голы и так далее. На эти вещи мы его нацеливали, но у него на этом турнире не получилось. Я бы хотел… снисходительно - это неправильное слово в нашем понимании, потому что это спорт, турнир, и есть требования, которые надо выполнять, но вот он уехал, и мы с ним не переговорили. Это опять минус главному тренеру, профессии, потому что игрок сразу уезжает, и ты не можешь с ним какие-то вещи на свежую голову оценить.

Один и второй на этом турнире, как бы это банально не звучало, на команду отработали. Что касается Лёши Миранчука, он уже перед игрой с Бельгией знал, что выйдет на замену, потому что у него в последнее время это лучше получается. Возможно, ритм, аталантский такой, что он выходит на замену и приносит пользу. Может это, как у собаки Павлова, безусловный рефлекс вырабатывается. Я ему сказал, что давай так попробуем войти в турнир. Естественно, мы его готовили к финнам, потому что стратегия турнира - использовать все снаряды с Бельгией, и чтобы никто не дожил до Финляндии, наверное, тоже неправильно. Мы почти потеряли Кузяева, потеряли Жиркова на 100%, Джикия ходил на одной ноге, еле его подготовили, это медицинский штаб отработал не на пятерку, а на восьмерку. Он вышел и великолепный гол забил. Дай бог, он поймает ритм, и ему будет легче постоянно на этом уровне играть.