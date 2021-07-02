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Черчесов: Дзюба и Жирков могут завершить карьеру в сборной

02 Июля 2021, 12:58,

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции  поговорил о ветеранах команды.

- Я не знаю, что мы в сентябре получим. Дивеева мы только что видели и подготовили, а какой он придет в конце августа, может, он вообще другой клуб будет представлять, и в каком состоянии, мы не знаем.  Мы с Жирковым разговаривали, не знаем, будет ли играть Кудряшов, не знаем, что Дзюба решит по своей дальнейшей карьере в сборной. У нас тоже есть игроки, которые могут завершить карьеру в сборной, хотя перед тем, как какое-то решение примут, естественно, мы с ними переговорим, чтобы понять, почему так.

Жирков уже заканчивает шестой год, но как видите, он до сих пор у меня. Я находил все время слова, чтобы его оставить у нас. Так что здесь предстоит хорошо подумать, а задача - чемпионат мира, большой турнир, на него нам надо квалифицироваться.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная России, Станислав Черчесов
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