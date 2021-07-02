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Черчесов сказал, что для него значит ответственность

02 Июля 2021, 12:49,

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции ответил на вопрос о своей ответственности за результат.

- В спорте всегда ответственность за результат несет главный тренер.

- И если этого результат нет…

- …то надо сесть, поговорить. Если будет этот результат, то понять, кто будет давать его лучше.

- А как это понять, если пока вы главный тренер? Что для вас эта ответственность - просто сидеть перед журналистами и выслушивать ответы?

- Я же сказал: ответственность - попасть на чемпионат Европы, домашний чемпионат. И наша обязанность - там быть. Ответственность - это то, что творится на поле, как команда играет, выполняет задание, как мы выглядели, функционально, технически, тактически и так далее.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная России, Станислав Черчесов
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