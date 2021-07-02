Черчесов: «Своё войско оставлять на поле боя я как-то не привык»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции ответил на вопрос, что его может вынудить уйти в отставку.

- Правильно ли я понял, что вы военный человек, и решение о вашей отставке должен принимать главнокомандующий?

- Нет, вы меня неправильно выслушали. Чтобы какие-то решения принять, надо пообщаться, потому что свое войско оставлять на поле боя, если выражаться военным языком, я как-то не привык. На войне, так войне, надо воевать. Мне надо пообщаться со своим непосредственным руководителем. Если надо будет, опять тут соберемся, и я вам что-то дорасскажу. Непосредственный руководитель сегодня - Дюков.