Черчесов: «Снимите эти маски! Я не больной, у меня «Спутник» есть, всё нормально»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции экспрессивно попросил журналистов снять маски.

- Пожалуйста, уберите эти… [маски]. Я старой школы. Кстати, мы говорили про Сербию. Я не мог понять, почему я так себя некомфортно чувствую. Потому что когда идет игра, ладно, зрителей нет, но ты оглядываешься, и никого нет вокруг тебя. Футболисты где-то там сидят на трибунах, эти там сидят. Поэтому даже здесь. Снимите эти маски! Я не больной, у меня «Спутник» есть, все нормально, но чтобы я вас видел!

- Василий Конов: Это требование просто пресс-центра, и Роспотребнадзора.