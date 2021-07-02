Черчесов: «Работа признана неудовлетворительной». Я бы здесь возразил»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции сравнил игру команды на чемпионате мира и чемпионате Европы.

- Недавно прочитал: «работа признана неудовлетворительной». Я бы здесь возразил, потому что работа и результат разнятся, потому что работа была выполнена от и до, потому что команда делала то, что мы ей предлагали, было иногда сложно, иногда это. Мы не можем заниматься приписками, и кровь своя, мы это четко прослеживали. Почему не удалось повторить результат чемпионата мира? Потому что четко понимаю, если мы физически были готовы, но чтобы кондиции дали результат в конечном итоге, нужны определенные кураж, вдохновение, чтобы было в команде. Не хочу, чтобы это было интерпретировано как оправдание. Я констатирую факты.

Мы квалификацию чемпионата Европы прошли на том ходу, что был раньше. Но финальная часть турнира должна была состояться год назад, вот этот «наглый ход» остановился, потому что мы ровно 10 месяцев команду не видели. 10 месяцев! После 10 месяцев паузы, кто-то заболел, кто-то нет. Я с опаской ждал матч с Сербией. Когда каждый игрок у тебя на глазах каждый день, ты этого не замечаешь, а когда они спустя 10 месяцев приехали, ты четко понимаешь, что это уже абсолютно другие ощущения. Игроки те же, а ситуация меняется. Это был первый звонок к тому, что нас дальше ждет, потому что через год команда станет старше еще на год. Если мы тогда команду готовили 2 года, то сейчас это надо было делать на ходу. С той команды чемпионата мира у нас осталось 9 футболистов. Сравнивать одно с другим - это неправильно.