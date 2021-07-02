Черчесов ответил на вопрос об отставке

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции ответил на вопрос об отставке.

- Перед большим турниром у нас всегда было время для подготовки, и перед Кубком конфедераций. Кстати, не только у меня, но и у других тренеров, и перед чемпионатом мира, и сейчас то же самое. Если брать Кубок конфедераций и сейчас, у нас было одно и то же время, 24 дня. Перед чемпионатом мира у нас было чуть больше времени, но дело не в этом. Это нормальное состояние сборной, которое должно быть, потому что на большой турнир реально надо готовиться. У нас это время было, мы его по максимуму использовали. Здесь в плане организации у нас никаких вопросов не было, что от РФС, что местные власти нам помогали, потому что мы провели уже три больших турнира, в одном и том же месте тренировались. Место выбрано не по тому, что нравится оно главному тренеру или нет, а я вижу, как футболисты там себя чувствовали. В этом плане все было идеально.

Техком? Стараюсь не смотреть какие-то вещи, потому что иногда времени не бывает. Мне тоже попало это на глаза - кроме удивления это ничего не может вызвать, потому что про футболистов я вообще ни одного слова не сказал на техкоме, потому что я просто изложил какая была подготовка. На примере футболистов и команды в целом показала, как была она выстроена, в каком состоянии пришли, в каком стали, много нюансов. Члены техкома могут выражать свое мнение. Слова других членов техкома приплюсовали мне. А футболисты прекрасно знает, что если есть какие-то нюансы, мы говорим в глаза. Если есть нюансы, которые должен знать игрок и тренер, мы это говорить только тет-а-тет. Это абсолютно неправильная информация. Если она достоверна, я 500 раз извинюсь, но я отвечаю за каждое слово, которое говорю. Про футболистов не было ни одного слова.

Отставка? Как бы это спокойно сформулировать, чтобы это было правильно понято и истолковано. Во-первых, мы занимаемся непростым и государственным делом. С первой секунды я считаю, что это государственная должность, которую надо исполнять. Как я понимаю, должность главного тренера, когда я читаю, что меня пригласили - меня никто сюда не приглашал. Это называемся в моем понимании, быть может, я немного старой школы, поэтому так рассуждаю, правильно или нет, уже вам решать, это назначение, которое не обсуждается и не рассуждается. Это подсказ или приказ к исполнению. Я не думал, что вообще когда-либо буду тренировать сборную, нацеливался или мечтал или еще что-то. Но если тебя зовут и говорят, что надо сделать, моя задача была дать добро, что я готов, потому что выражаясь военным языком, каждый из нас солдат своей страны. Мне дали задание, я его выполняю. Получается так, что скоро уже 5 лет. Не думаю об этом, уже 5 лет здесь. По поводу отставки и громких фраз, любой журналист, это его работа. Может быть, кто думает, что такой импульсивный и эмоциональный? Это может быть, но я импульсивных и эмоциональных решений не должен принимать, потому что роль выполняю, которую надо выполнять правильно. А чтобы к чему-то прийти, надо всем успокоиться и выдохнуть, в отставку подавать или что-то делать, мы уже как-нибудь… Мы спокойно по-деловому решим. В моем понимании, это государственная должность. Я могу ошибаться, но это так. Детального разбора с моим сегодняшним руководителем не было. Потому что можно сказать спасибо и до свидания, а кто это будет дальше делать, это тоже надо знать, потому что мы не в песочницу играем. Давайте немного успокоимся. Мы попали на большой турнир, который изначально проходил в нашей стране. Мы считали, что домашний чемпионат Европы. Если нам чемпионат мира подарило государство, то на чемпионат Европы надо было попадать. Мы в нее попали, потому что не могли себе представить, что в нашей стране идет чемпионат Европы, а нашей команды нет.