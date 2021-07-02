Хабиб назвал футболиста, заслужившего «Золотой мяч» в этом году

Экс-боец ММА Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о том, кто из футболистов должен получить «Золотой мяч» по итогам 2021 года. В интервью, опубликованном в инстаграм-аккаунте 433, российский спортсмен назвал фаворитом полузащитника сборной Франции и лондонского «Челси» Нголо Канте.

Напомним, что в составе «пенсионеров» хавбек выиграл Лигу чемпионов. В английской Премьер-лиге команда финишировала на четвертой позиции.

На чемпионате Европы-2020 сборная Франции выступила неудачно, вылетев на стадии 1/8 финала. Команда Канте сенсационно уступила сборной Швейцарии (3:3, 4:5 по пенальти).

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