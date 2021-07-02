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Хабиб назвал футболиста, заслужившего «Золотой мяч» в этом году

02 Июля 2021, 08:08,

Экс-боец ММА Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о том, кто из футболистов должен получить «Золотой мяч» по итогам 2021 года. В интервью, опубликованном в инстаграм-аккаунте 433, российский спортсмен назвал фаворитом полузащитника сборной Франции и лондонского «Челси» Нголо Канте.

Напомним, что в составе «пенсионеров» хавбек выиграл Лигу чемпионов. В английской Премьер-лиге команда финишировала на четвертой позиции.

На чемпионате Европы-2020 сборная Франции выступила неудачно, вылетев на стадии 1/8 финала. Команда Канте сенсационно уступила сборной Швейцарии (3:3, 4:5 по пенальти).

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Хабиб Нурмагомедов, Нголо Канте
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Комментарии (1)
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0
Super fanat
02 Июля 2021, 09:24

Не получит! Опорнику и так хрен дадут со времён Каннаваро. А тут ещё и оступился в решающий момент со своей сборной... Хотя кому давать по такой логике непонятно, может, Левандовски за былые заслуги? Да, он на Евро тоже не блистал, но его несправедливо лишили ЗМ в прошлом году! Да и статистика показывает, что он один из лучших форвардов мира. Так что, при равенстве соперников, почему бы не поощрить действительно достойного?

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