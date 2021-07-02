ЕВРО 2020: Новости Таблица плей-офф Результаты Расписание Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат Европы по футболу 2020
Сделать ставку
﻿

Моуринью сделал прогнозы на четвертьфиналы чемпионата Европы

02 Июля 2021, 00:16,

Наставник «Ромы» Жозе Моуринью сделал прогнозы на четвертьфиналы чемпионата Европы.

«Англия пройдёт дальше, это очевидно. Думаю, что Дания переиграет Чехию.

Бельгия против Италии? Это топ-матч. Если я скажу, что Италия вылетит, то меня просто разорвут, когда я приземлюсь в Риме, поэтому пусть будет Италия.

Испания обыграет Швейцарию, но это сложный матч, жаль, что Джака не сыграет», - цитирует Моуринью Football Italia.

Первые два четвертьфинала состоятся уже сегодня, 2 мая. Швейцария сыграет с Испанией, а Бельгия сразится с Италией, встречи начнутся в 19:00 и 22:00 по московскому времени соответственно.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

0
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Жозе Моуринью
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Швейцария в матче с французами отыгралась с 1:3 и победила в серии пенальти
Швейцария в матче с французами отыгралась с 1:3 и победила в серии пенальти  
Болельщика в футболке сборной России избили на матче Швеция - Украина
Болельщика в футболке сборной России избили на матче Швеция - Украина  
Будет новый чемпион! Португалия играла лучше, но Бельгии одного удара в створ хватило для победы
Будет новый чемпион! Португалия играла лучше, но Бельгии одного удара в створ хватило для победы  
Украина стала ориентиром для России
Украина стала ориентиром для России  
Итальянцы в овертайме на классе додавили австрийцев
Итальянцы в овертайме на классе додавили австрийцев  
Популярные материалы
Франция предала футбол и ответила за это
Франция предала футбол и ответила за это
​Путин высказался о провале сборной России на Евро-2020
​Путин высказался о провале сборной России на Евро-2020
Мбаппе выступил с заявлением после вылета с Евро-2020
Мбаппе выступил с заявлением после вылета с Евро-2020
Девушка дня: Кто такая Мария Шумилина, выбежавшая на поле Санкт-Петербурге
Девушка дня: Кто такая Мария Шумилина, выбежавшая на поле Санкт-Петербурге
​Черчесов высказался после заседания техкома РФС
​Черчесов высказался после заседания техкома РФС