Наставник «Ромы» Жозе Моуринью сделал прогнозы на четвертьфиналы чемпионата Европы.

«Англия пройдёт дальше, это очевидно. Думаю, что Дания переиграет Чехию.

Бельгия против Италии? Это топ-матч. Если я скажу, что Италия вылетит, то меня просто разорвут, когда я приземлюсь в Риме, поэтому пусть будет Италия.

Испания обыграет Швейцарию, но это сложный матч, жаль, что Джака не сыграет», - цитирует Моуринью Football Italia.

Первые два четвертьфинала состоятся уже сегодня, 2 мая. Швейцария сыграет с Испанией, а Бельгия сразится с Италией, встречи начнутся в 19:00 и 22:00 по московскому времени соответственно.

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