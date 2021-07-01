Проснулся знаменитым: История самого яркого болельщика на Евро-2020

Матч 1/8 финала Евро-2020 между сборными Франции и Швейцарии запомнился не только фантастической игрой и интригой, но и неистовым болельщиком швейцарской дружины. Вы точно видели Луку Лутенбаха во время трансляции. За две минуты он превратился из главного страдальца в настоящего монстра. Теперь ему звонят рекламодатели и осыпают подарками.

Вот тот самый Лука Лутенбах. До гола Гаврановича на 90-й минуте…и после. Будто два разных человека перед нами.

The same Swiss fan literally a minute apart



This game is pure passion (Via @talkSPORT) pic.twitter.com/MT6Hy4h0BO — International Champions Cup (@IntChampionsCup) June 28, 2021

После той игры парень превратился в настоящий мем. Его фотографию форсили все – от обычных болельщиков вплоть до мэра Лондона Садика Хана. Естественно, что после той игры Лука проснулся знаменитым.

Кто же он такой? Луке 28 лет, он обычный менеджер по продажам, который в свободное время пишет футбольные статьи для небольшого швейцарского сайта. Лутенбах – настоящий фанат своей сборной. Он посетил более пятидесяти игр Швейцарии, а в отборочном цикле к Евро-2020 не пропустил ни одного матча.

На групповом этапе он поддержал свою любимую сборную только в двух матчах против Уэльса и Швейцарии. Попасть на решающий матч против Турции в Баку ему не удалось. Но зато он попал на игру против Франции!

Как признается сам Лука, сразу после игры ему написали едва ли не все знакомые, а в соцсети начали сыпаться предложения от рекламодателей.

Естественно, что Лутенбах жаждал попасть на четвертьфинальный поединок против Испании, но найти билеты на самолёт в Санкт-Петербург крайне трудно. К счастью, его увидела телекамера, и теперь этому парню никто не может отказать. В своем твиттере он обратился к швейцарской авиакомпании Swiss Air с вопросом: «Не найдется ли мне билетика до Санкт-Петербурга, если я соберу несколько ретвитов?». И он нашёлся моментально.

SwissAir подарила ему билеты на самолёт, и теперь мы точно увидим Луку в Санкт-Петербурге. Можно не сомневаться, что его найдут и объективы телекамер.

Интересно, что Лука уже бывал в России. Случилось это, как несложно догадаться, во время чемпионата мира 2018 года, где он также поддерживал швейцарскую дружину.

К слову, SwissAir – не единственная компания, которая предложила Лутенбаху сотрудничество. К нему уже обратился «Ред Булл» и пообещал снабдить Луку запасом энергетических напитков на матч против Испании, а производитель кофе Emmi Caffe Latte и вовсе хочет сделать Луку лицом своего бренда.

Вот так бывает – искренне поддерживаешь свою сборную и получаешь мировую славу!