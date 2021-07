Проснулся знаменитым: История самого яркого болельщика на Евро-2020

Матч 1/8 финала Евро-2020 между сборными Франции и Швейцарии запомнился не только фантастической игрой и интригой, но и неистовым болельщиком швейцарской дружины. Вы точно видели Луку Лутенбаха во время трансляции. За две минуты он превратился из главного страдальца в настоящего монстра. Теперь ему звонят рекламодатели и осыпают подарками.

Вот тот самый Лука Лутенбах. До гола Гаврановича на 90-й минуте…и после. Будто два разных человека перед нами.

The same Swiss fan literally a minute apart



This game is pure passion (Via @talkSPORT) pic.twitter.com/MT6Hy4h0BO