Бышовец: «Исторически футбол на Украине доминировал, а российского футбола никогда и не было»

Известный тренер Анатолий Бышовец высказался о выступлениях сборных России и Украины на чемпионате Европы.

«Исторически так сложилось, что футбол на Украине доминировал, а российского футбола никогда и не было. Скорее это был московский футбол», - цитирует Бышовца ТНВ.

Сборная Украины обыграла сборную Швеции (2:1) в 1/8 финала чемпионата Европы и сыграет со сборной Англии за выход в полуфинал турнира.

Что касается сборной России, то подопечные Станислава Черчесова заняли последнее место в группе, одержав лишь одну победу над сборной Финляндии (1:0), которая не смогла выйти в плей-офф с третьей строчки.