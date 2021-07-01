Бышовец: «Исторически футбол на Украине доминировал, а российского футбола никогда и не было»

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01 Июля 2021, 22:29,
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Известный тренер Анатолий Бышовец высказался о выступлениях сборных России и Украины на чемпионате Европы.
«Исторически так сложилось, что футбол на Украине доминировал, а российского футбола никогда и не было. Скорее это был московский футбол», - цитирует Бышовца ТНВ.
Сборная Украины обыграла сборную Швеции (2:1) в 1/8 финала чемпионата Европы и сыграет со сборной Англии за выход в полуфинал турнира.
Что касается сборной России, то подопечные Станислава Черчесова заняли последнее место в группе, одержав лишь одну победу над сборной Финляндии (1:0), которая не смогла выйти в плей-офф с третьей строчки.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Анатолий Бышовец