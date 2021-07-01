ЕВРО 2020: Новости Таблица плей-офф Результаты Расписание Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат Европы по футболу 2020
Сделать ставку
﻿

Бышовец: «Исторически футбол на Украине доминировал, а российского футбола никогда и не было»

01 Июля 2021, 22:29,

Известный тренер Анатолий Бышовец высказался о выступлениях сборных России и Украины на чемпионате Европы.

«Исторически так сложилось, что футбол на Украине доминировал, а российского футбола никогда и не было. Скорее это был московский футбол», - цитирует Бышовца ТНВ.

Сборная Украины обыграла сборную Швеции (2:1) в 1/8 финала чемпионата Европы и сыграет со сборной Англии за выход в полуфинал турнира.

Что касается сборной России, то подопечные Станислава Черчесова заняли последнее место в группе, одержав лишь одну победу над сборной Финляндии (1:0), которая не смогла выйти в плей-офф с третьей строчки.

0
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Анатолий Бышовец
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Швейцария в матче с французами отыгралась с 1:3 и победила в серии пенальти
Швейцария в матче с французами отыгралась с 1:3 и победила в серии пенальти  
Болельщика в футболке сборной России избили на матче Швеция - Украина
Болельщика в футболке сборной России избили на матче Швеция - Украина  
Будет новый чемпион! Португалия играла лучше, но Бельгии одного удара в створ хватило для победы
Будет новый чемпион! Португалия играла лучше, но Бельгии одного удара в створ хватило для победы  
Украина стала ориентиром для России
Украина стала ориентиром для России  
Итальянцы в овертайме на классе додавили австрийцев
Итальянцы в овертайме на классе додавили австрийцев  
Популярные материалы
Франция предала футбол и ответила за это
Франция предала футбол и ответила за это
​Путин высказался о провале сборной России на Евро-2020
​Путин высказался о провале сборной России на Евро-2020
Мбаппе выступил с заявлением после вылета с Евро-2020
Мбаппе выступил с заявлением после вылета с Евро-2020
Девушка дня: Кто такая Мария Шумилина, выбежавшая на поле Санкт-Петербурге
Девушка дня: Кто такая Мария Шумилина, выбежавшая на поле Санкт-Петербурге
​Черчесов высказался после заседания техкома РФС
​Черчесов высказался после заседания техкома РФС