​В Германии раскритиковали УЕФА за заполнение трибун в Лондоне

Возглавляющий Министерство внутренних дел Германии Хорст Зеехофер раскритиковал УЕФА из-за увеличения вместимости стадиона «Уэмбли». На полуфиналах и финале чемпионата Европы стадион может быть заполнен на 75%, несмотря на неутешительную ситуацию в Лондоне с распространением коронавируса.

«Я считаю позицию УЕФА безответственной. Не понимаю, почему они не действуют благоразумно. Возможно, речь идёт о коммерческих интересах», - высказался Зеехофер во время брифинга в четверг.

Также глава МВД Германии привёл в пример организацию матчей в Мюнхене.