ЕВРО 2020: Новости Таблица плей-офф Результаты Расписание Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат Европы по футболу 2020
Сделать ставку
﻿

​В Германии раскритиковали УЕФА за заполнение трибун в Лондоне

01 Июля 2021, 18:24,

Возглавляющий Министерство внутренних дел Германии Хорст Зеехофер раскритиковал УЕФА из-за увеличения вместимости стадиона «Уэмбли». На полуфиналах и финале чемпионата Европы стадион может быть заполнен на 75%, несмотря на неутешительную ситуацию в Лондоне с распространением коронавируса.

«Я считаю позицию УЕФА безответственной. Не понимаю, почему они не действуют благоразумно. Возможно, речь идёт о коммерческих интересах», - высказался Зеехофер во время брифинга в четверг.

Также глава МВД Германии привёл в пример организацию матчей в Мюнхене.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
0
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Уэмбли, Хорст Зеехофер
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Швейцария в матче с французами отыгралась с 1:3 и победила в серии пенальти
Швейцария в матче с французами отыгралась с 1:3 и победила в серии пенальти  
Болельщика в футболке сборной России избили на матче Швеция - Украина
Болельщика в футболке сборной России избили на матче Швеция - Украина  
Будет новый чемпион! Португалия играла лучше, но Бельгии одного удара в створ хватило для победы
Будет новый чемпион! Португалия играла лучше, но Бельгии одного удара в створ хватило для победы  
Украина стала ориентиром для России
Украина стала ориентиром для России  
Итальянцы в овертайме на классе додавили австрийцев
Итальянцы в овертайме на классе додавили австрийцев  
Популярные материалы
Франция предала футбол и ответила за это
Франция предала футбол и ответила за это
​Путин высказался о провале сборной России на Евро-2020
​Путин высказался о провале сборной России на Евро-2020
Мбаппе выступил с заявлением после вылета с Евро-2020
Мбаппе выступил с заявлением после вылета с Евро-2020
Девушка дня: Кто такая Мария Шумилина, выбежавшая на поле Санкт-Петербурге
Девушка дня: Кто такая Мария Шумилина, выбежавшая на поле Санкт-Петербурге
Кого купит «Спартак»: Слухи о селекции «красно-белых»
Кого купит «Спартак»: Слухи о селекции «красно-белых»