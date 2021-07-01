​В Германии раскритиковали УЕФА за заполнение трибун в Лондоне

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01 Июля 2021, 18:24,
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Возглавляющий Министерство внутренних дел Германии Хорст Зеехофер раскритиковал УЕФА из-за увеличения вместимости стадиона «Уэмбли». На полуфиналах и финале чемпионата Европы стадион может быть заполнен на 75%, несмотря на неутешительную ситуацию в Лондоне с распространением коронавируса.
«Я считаю позицию УЕФА безответственной. Не понимаю, почему они не действуют благоразумно. Возможно, речь идёт о коммерческих интересах», - высказался Зеехофер во время брифинга в четверг.
Также глава МВД Германии привёл в пример организацию матчей в Мюнхене.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Уэмбли, Хорст Зеехофер