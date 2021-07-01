У Мбаппе и Гризманна проблемы в отношениях в сборной Франции

Сборная Франции вылетела с чемпионата Европы, проиграв Швейцарии в серии пенальти. Судя по данным французских СМИ, в рядах «трёхцветных» на Евро-2020 не всё было гладко. Как сообщает L’Equipe, проблемы в отношениях имелись и имеются между двумя форвардами – Килианом Мбаппе и Антуаном Гризманном. По данным источника, Мбаппе завидует тому влиянию, которое Гризманн имеет в национальной команде.

Отмечается, что увеличению напряжения между игроками поспособствовал тот факт, что Мбаппе попросил Карима Бензема вернуться в сборную Франции, и Антуану Гризманну пришлось перейти на другую позицию.