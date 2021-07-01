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У Мбаппе и Гризманна проблемы в отношениях в сборной Франции

01 Июля 2021, 17:32,

Сборная Франции вылетела с чемпионата Европы, проиграв Швейцарии в серии пенальти. Судя по данным французских СМИ, в рядах «трёхцветных» на Евро-2020 не всё было гладко. Как сообщает L’Equipe, проблемы в отношениях имелись и имеются между двумя форвардами – Килианом Мбаппе и Антуаном Гризманном. По данным источника, Мбаппе завидует тому влиянию, которое Гризманн имеет в национальной команде.

Отмечается, что увеличению напряжения между игроками поспособствовал тот факт, что Мбаппе попросил Карима Бензема вернуться в сборную Франции, и Антуану Гризманну пришлось перейти на другую позицию.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Франции, Килиан Мбаппе, Антуан Гризманн
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Комментарии (1)
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0
kalibr
01 Июля 2021, 18:37

Отыграли оба посредственно, а вот Бенз был хорош.

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