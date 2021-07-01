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​Почти 400 болельщиков из Финляндии заболели коронавирусом после возвращения из России

01 Июля 2021, 16:21,

Финское правительство сообщает о 386 случаях заражения коронавирусом среди футбольных болельщиков, которые побывали в России на матчах чемпионата Европы.

Напомним, что в Санкт-Петербурге сборная Финляндии проводила матчи второго и третьего тура группового этапа Евро-2020. Сначала финны проиграли России со счётом 0:1, а затем – Бельгии со счётом 0:2.

Сборная Финляндии в группе В заняла третье место, но не смогла пробиться в плей-офф турнира из-за более плохих показателей на фоне других сборных, которые заняли в своих группах третьи позиции.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Финляндии
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Комментарии (2)
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0
Azymuth
01 Июля 2021, 16:53

Поделились с северным соседом
Россия - щедрая душа!

0
sedon
01 Июля 2021, 16:35

А они что, не привиты были? Ну так и заразили друг друга!
Нельзя пускать в страну иностранцев, не прошедших вакцинацию!

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