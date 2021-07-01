Уткин поделился инсайдом о будущем Черчесова

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01 Июля 2021, 14:46,
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Технический комитет РФС в среду выразил поддержку главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову, хотя команда неудачно выступила на чемпионате Европы, не сумев решить задачу по выходу в плей-офф. Несмотря на поддержку техкома, точку в вопросе будущего Черчесова ещё ставить рано.
Василий Уткин посредством своего телеграм-канала поделился инсайдом по поводу будущего Станислава Черчесова. Ссылаясь на свои источники, журналист пишет, что глава РФС Александр Дюков склоняется к сохранению Черчесова на должности наставника главной команды страны. Впрочем, консультации по этому вопросу продолжаются.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная России, Станислав Черчесов, Василий Уткин