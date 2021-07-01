Уткин поделился инсайдом о будущем Черчесова

Технический комитет РФС в среду выразил поддержку главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову, хотя команда неудачно выступила на чемпионате Европы, не сумев решить задачу по выходу в плей-офф. Несмотря на поддержку техкома, точку в вопросе будущего Черчесова ещё ставить рано.

Василий Уткин посредством своего телеграм-канала поделился инсайдом по поводу будущего Станислава Черчесова. Ссылаясь на свои источники, журналист пишет, что глава РФС Александр Дюков склоняется к сохранению Черчесова на должности наставника главной команды страны. Впрочем, консультации по этому вопросу продолжаются.