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Флоренци вернулся в строй после травмы

01 Июля 2021, 13:49,

Защитник сборной Италии Алессандро Флоренции вернулся в строй после травмы и уже провел тренировку в общей группе, передаёт пресс-служба УЕФА. Сообщается, что игрок сможет принять участие в матче против сборной Бельгии в четвертьфинале Евро-2020.

Напомним, что Флоренци получил травму в игре первого тура группы А против сборной Турции, в которой итальянцы выиграли со счётом 3:0, и пропустил все остальные матчи сборной Италии на турнире.

Матч между сборными Бельгии и Италии состоится 2 июля в Мюнхене. Начало матча в 22:00.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

 

 

 

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Сборная Италии, евро-2020, Алессандро Флоренци
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