Флоренци вернулся в строй после травмы

Защитник сборной Италии Алессандро Флоренции вернулся в строй после травмы и уже провел тренировку в общей группе, передаёт пресс-служба УЕФА. Сообщается, что игрок сможет принять участие в матче против сборной Бельгии в четвертьфинале Евро-2020.

Напомним, что Флоренци получил травму в игре первого тура группы А против сборной Турции, в которой итальянцы выиграли со счётом 3:0, и пропустил все остальные матчи сборной Италии на турнире.

Матч между сборными Бельгии и Италии состоится 2 июля в Мюнхене. Начало матча в 22:00.

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