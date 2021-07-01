Флоренци вернулся в строй после травмы

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01 Июля 2021, 13:49,
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Защитник сборной Италии Алессандро Флоренции вернулся в строй после травмы и уже провел тренировку в общей группе, передаёт пресс-служба УЕФА. Сообщается, что игрок сможет принять участие в матче против сборной Бельгии в четвертьфинале Евро-2020.
Напомним, что Флоренци получил травму в игре первого тура группы А против сборной Турции, в которой итальянцы выиграли со счётом 3:0, и пропустил все остальные матчи сборной Италии на турнире.
Матч между сборными Бельгии и Италии состоится 2 июля в Мюнхене. Начало матча в 22:00.
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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
|Теги: Сборная Италии, евро-2020, Алессандро Флоренци