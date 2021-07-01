Кто теперь выиграет чемпионат Европы

Завершилась стадия 1/8 и осталось всего 8 команд, которые претендуют на победу на чемпионате Европы. Едва ли кто-то мог предсказать состав четвертьфиналистов. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о шансах оставшихся сборных на триумф.

Италия, Бельгия, Швейцария, Испания, Украина, Англия, Чехия, Дания – среди них будущий чемпион Европы. На стадии 1/8 вылетела Франция, которую, пожалуй, считали главным фаворитом. Домой отправился предыдущий чемпион Португалия, которая вновь была сильна. Вице-чемпион мира Хорватия также покинула Евро, как и Германия с Голландией. Их вылеты изрядно поменяли расклады на то, кто выиграет турнир.

По раскладам букмекеров главным фаворитом Евро теперь является сборная Англии, и с этим сложно не согласится. Подопечные Саутгейта не показывают красивой игры, но как никто другой заточены на результат. Англичане до сих пор не пропустили ни одного гола, а их тренер на каждый матч выбирает тактику, которая призвана помешать сопернику показать свои сильные стороны. У Саутгейта подобрался отличный состав – он позволяет себе оставлять в запасе Маунта, Грилиша, Санчо, Рэшфорда. Свежая скамейка – это огромное преимущество англичан. Давайте будем честны, у «трёх львов» довольно простая сетка. Ближайший соперник – вымотанные украинцы, которым свежести не хватало ещё во втором тайме со шведами, не говоря уж об овертайме. При этом Шевченко некем обновлять состав. В полуфинале англичан потенциально ждут датчане или чехи – соперник уж точно проходимый. Тем более что полуфинал, как и возможный финал, пройдёт на переполненном и бурлящем «Уэмбли», который гонит сборную вперёд. Пожалуй, это идеальное сочетание всех факторов, чтобы англичане смогли наконец-то выиграть Евро.

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Опять же обратимся к экспертам букмекерских контор. По их мнению, вторым по вероятности претендентом является Испания. Это не значит, что в подопечных Луиса Энрике верят больше, чем в итальянцев или бельгийцев. Скорее тут речь о том, что испанцы уж точно до полуфинала дойдут, что увеличит их шансы на итоговую победу. Бельгийцы же не смогут оказаться в полуфинале вместе с итальянцами, так как играют друг с другом.

Об испанцах стоит поговорить отдельно. Южане привезли хорошую команду, которая с первых матчей показала атакующий футбол, но испытала дикое невезение. В последних матчах испанцев прорвало, и уже никто не сомневается в силе атаки этой сборной. Тем не менее хорваты наглядно показали слабость обороны «красной фурии», которая вряд ли позволит выиграть Евро. Кажется, что бельгийцы или итальянцы, ну или уж англичане в финале точно не дадут нападению испанцев забить больше, чем пропустит их защита. Так что дальше полуфинала подопечным Луиса Энрике пройти будет сложно.

Из вышесказанного легко просчитать, что в матче бельгийцев и итальянцев должен сыграть финалист. Я уже говорил, что в «Скуадру адзурру» категорически не верю и продолжаю придерживаться этого мнения. Подопечные Манчини на групповом этапе уверенно разбомбили соперников, но стоило им встретиться с первой командой, которая оказала небольшое сопротивление в центре поля, как у итальянцев возникло много проблем. Бельгия же явно сильнее Австрии и создаст немало проблем. Конечно, многое будет зависеть от состояния Азара и де Брёйне: если они не оправятся от травм, то это серьёзно увеличит шансы итальянцев. И всё же фаворитом выглядит Бельгия, которая пока, не включая обороты, уверено идёт дальше. Однако это самое нежелание включать скорости может в самый решающий момент сыграть плохую шутку с подопечными Мартинеса.

Скрытым претендентом на победу можно назвать датчан. У скандинавов очень хорошая команда по именам и, что важнее, по способностям. Нет больших сомнений, что датчане пройдут чехов, чьё попадание в 1/4 – это безусловная удача и стечение обстоятельств. Если же датчане смогут как-то одолеть англичан, то дальше будет финал, а в одном матче всегда возможно всё. И всё же верится с трудом в то, что скандинавы на «Уэмбли» смогут пройти «трёх львов».

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Чехи, как и украинцы со швейцарцами, после 1/4 должны ехать домой. Первые попали в четвертьфинал благодаря стечению обстоятельств, когда де Лихт поскользнулся и рукой спас команду. Чистое везение, а по уровню игры чехи не входят в топ-8 Европы. Украинцы собрали хорошую команду, но всё же уперлись в потолок. Вряд ли подопечным Шевченко удастся пройти нынешних англичан. Швейцарцы же уже исчерпали лимит своих возможностей, да и без дисквалифицированного Джаки что-то противопоставить испанцам в середине поля будет невозможно, а без этого добиться результата будет очень сложно. Если только испанцы опять не начнут мазать.

В общем стоит ждать финала Бельгия – Англия, который будет скучным по характеру игры, но эмоциональным за счёт бурлящего «Уэмбли», жаждущего трофея от своих любимцев.

Андрей Центров