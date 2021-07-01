Шапито вокруг Черчесова: Не удовлетворил, но поддержан

Работа Станислава Черчесова признана неудовлетворительной, но технический комитет РФС решил поддержать его на посту главного тренера сборной России. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» пытается понять, что это за абсурд.

Будущее главного тренера сборной России Станислава Черчесова всё больше превращается в какой-то сериал. Решение о его дальнейшей судьбе должен принять исполком РФС, чьё заседание в последний момент было перенесено. Зато успел собраться технический комитет организации, который вынес самое абсурдное из возможных решений. Выступление сборной России на Евро было признано неудовлетворительным, при этом самому Станиславу Черчесову выразили доверие.

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По сути, главный тезис техкома – виноват не тренер, а футболисты, которые уступают в мастерстве. Честно говоря, после такого выпада на месте игроков стоит задуматься вообще, а есть ли смысл продолжать выступать за сборную, если в РФС такое отношение. Три года назад многие из этих футболистов хорошо выступили на чемпионате мира, а теперь им, оказывается, не хватает мастерства. Получается, что успех в 2018 году – полностью заслуга Черчесова? Ему-то продолжают доверять. На самом деле такой выпад – это прямой путь к тому, что Черчесов, если сохранит свой пост, потеряет раздевалку.

Тем не менее шансы Черчесова сохранить свою должность слегка упали после заявления Владимира Путина. Президент России прозрачно намекнул, что нужны кадровые изменения. Путин не стал говорить, кого персонально надо убрать, но вариантов не так много. Глава РФС Александр Дюков наверняка сохранит свой пост, а без него из значимых фигур остается только тренер сборной. Так что стул под Черчесовым заходил ходуном.

Сторонники Черчесова продвигают главный тезис, что замены тренеру нет. Вот уволим Станислава Саламыча, и кто же придет на его место? Под эту историю вечером запустили утку про Леонида Слуцкого, хотя всем очевидно, что он в сборную возвращаться не собирается. Но приём-то понятный: вот он, главный кандидат, который отказался, так что оставим всё как есть.

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На самом деле вариантов для смены Черчесова множество. Тренерский рынок бесконечно большой, а тезис ограничиваться только российскими специалистами очень странный. Хороший иностранец, который мог бы выстроить систему, стал бы спасением для сборной России. Вон Ральфа Рангника активно зовут в «Локомотив», и он готов рассмотреть вариант с переездом в Россию. Чем не вариант для сборной? Или тот же Доменико Тедеско, которого лоббируют некоторые блогеры – работа в сборной даст ему возможность видеться с семьёй, отечественный футбол он знает.

Найти замену Черчесову в общем не так сложно, было бы желание. И вот тут мы подходим, пожалуй, к главному. Это желание должно быть. Оставлять Черчесова в сборной сейчас – это самая большая ошибка, которую можно совершить. Он провалился на Евро, до этого, напомним, он дважды не решил задачу в Лиге наций. Однако сейчас Черчесов окончательно потерял поддержку общественного мнения. Если он усидит в своём кресле – это можно будет воспринимать только как аппаратную победу, не имеющую отношения к футболу. А в такой ситуации Черчесова, учитывая тезисы технического комитета, едва ли будут поддерживать футболисты. Они, конечно, будут приезжать, играть за сборную, но вот умирать за тренера не будут.

Сборной России нужен новый тренер. Хочется сильного, который будет строить систему, развивать молодёжь. Однако это не так важно. Главное – просто новый.

Андрей Центров