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Рами: «Я даже счастлив, что Мбаппе страдает»

01 Июля 2021, 00:09,

Чемпион мира 2018 года Адиль Рами уверен, что промах в серии пенальти в матче со Швейцарией на Евро-2020 пойдет на пользу форварду сборной Франции Килиану Мбаппе.

- Незабитый пенальти - это для него даже хорошо. Его нужно пройти через всё это - падение, ошибка, критика. Он возмужает и поймет, что такое футбол. Можно сказать, я даже счастлив, что он страдает, потому что, уверен, благодаря этому он возьмет «Золотой мяч», - заявил Рами RMC.

- У меня была возможность жить рядом с ним и узнать его получше. Он таким был всегда, меня ничего не шокировало. Возможно, его поведение кого-то раздражает, потому что он все хочет сделать сам, выйти на первый план  и поступать как его кумир Криштиану Роналду  и другие великие футболисты. Но не забывайте - он еще ребенок. Его поступки не идеальные, потому что ему всего 22 года, - добавил Рами.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ПСЖ, Сборная Франции, Килиан Мбаппе, Адиль Рами
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