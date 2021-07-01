Рами: «Я даже счастлив, что Мбаппе страдает»

Чемпион мира 2018 года Адиль Рами уверен, что промах в серии пенальти в матче со Швейцарией на Евро-2020 пойдет на пользу форварду сборной Франции Килиану Мбаппе.

- Незабитый пенальти - это для него даже хорошо. Его нужно пройти через всё это - падение, ошибка, критика. Он возмужает и поймет, что такое футбол. Можно сказать, я даже счастлив, что он страдает, потому что, уверен, благодаря этому он возьмет «Золотой мяч», - заявил Рами RMC.

- У меня была возможность жить рядом с ним и узнать его получше. Он таким был всегда, меня ничего не шокировало. Возможно, его поведение кого-то раздражает, потому что он все хочет сделать сам, выйти на первый план и поступать как его кумир Криштиану Роналду и другие великие футболисты. Но не забывайте - он еще ребенок. Его поступки не идеальные, потому что ему всего 22 года, - добавил Рами.

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