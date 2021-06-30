Каррера: «Тренировать сборную России было бы для меня большой гордостью»

Экс-тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал слухи о возможном его назначении в сборную России. Итальянец отметил, что ему очень нравилось жить в России, однако ближайшие 2 года он будет сконцентрирован на клубном футболе.

«Тренировать национальную сборную России было бы для меня большой гордостью и профессиональным успехом. В Москве, и в России у меня было прекрасное время. Это было поистине захватывающий опыт знакомства с этой великой страной. Мне и нашей семье очень понравилось в России», - цитирует Массимо Sport24.

Напомним, что Каррера возглавлял «Спартак» в период с 2016 по 2018 годы. Итальянцу удалось привести «красно-белых» к чемпионскому титулу, который стал для них первым за 16 лет.

Также итальянец стал первым в истории московского клуба иностранным специалистом, которому удалось в своём дебютном сезоне вместе с командой завоевать золото.

После «Спартака» Каррера также работал в греческом АЕКе и итальянском «Бари».