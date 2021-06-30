​Тренер сборной Венгрии пошутил над Роналду, Мбаппе и Нойером

Сборная Венгрии на Евро-2020 выступала в так называемой группе смерти. Венгерская команда дала бой Франции, Германии и Португалии, но всё же финишировала последней в квартете. Указанные же три топ-сборные пробились в плей-офф, но вылетели уже на стадии 1/8 финала.

Главный тренер сборной Венгрии Марко России опубликовал на своей страничке в «Инстаграме» коллаж с самим собой в компании Криштиану Роналду, Килиана Мбаппе и Мануэля Нойером на пляже с пальмами.

«До скорой встречи на пляже», - с юмором написал рулевой венгерской национальной команды.

Ранее главный тренер сборной Венгрии рассказал, как его раздражал Криштиану Роналду.