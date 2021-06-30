​Тренер сборной Венгрии пошутил над Роналду, Мбаппе и Нойером

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30 Июня 2021, 18:49,
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Сборная Венгрии на Евро-2020 выступала в так называемой группе смерти. Венгерская команда дала бой Франции, Германии и Португалии, но всё же финишировала последней в квартете. Указанные же три топ-сборные пробились в плей-офф, но вылетели уже на стадии 1/8 финала.
Главный тренер сборной Венгрии Марко России опубликовал на своей страничке в «Инстаграме» коллаж с самим собой в компании Криштиану Роналду, Килиана Мбаппе и Мануэля Нойером на пляже с пальмами.
«До скорой встречи на пляже», - с юмором написал рулевой венгерской национальной команды.
Ранее главный тренер сборной Венгрии рассказал, как его раздражал Криштиану Роналду.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Криштиану Роналду, Сборная Франции, Сборная Германии, Сборная Португалии, Килиан Мбаппе, Мануэль Нойер, Сборная Венгрии, Марко Росси