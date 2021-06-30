Лёв рассказал, как его разочаровал Озил

Несколько лет назад Месут Озил решил завершить карьеру в сборной Германии на фоне критики со стороны общественности из-за совместной фотографии с президентом Турции. Покинувший тренерский мостик Бундестим после 15 лет работы Йоахим Лёв дал комментарий по поводу Озила.

«Уход Озила из сборной без предварительной консультации со мной стал для меня большим человеческим разочарованием. Придёт время, когда мы с Месутом встретимся или просто поговорим и оставим всё в стороне», - приводит слова Лёва портал Goal.com.

Напомним, сборная Германии вылетела с Евро-2020 на стадии 1/8 финала, проиграв Англии с результатом 0:2.