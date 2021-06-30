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​Черчесов высказался после заседания техкома РФС

30 Июня 2021, 16:11,

В среду состоялось заседание технического комитета РФС, на котором Станиславу Черчесову выразили поддержку даже на фоне неудовлетворительного выступления команды на Евро-2020. Вскоре Черчесов в разговоре с журналистами поблагодарил членов техкома за конструктивный диалог. Тренер отметил, что команда не смогла решить задачу, которая перед ней стояла на чемпионате Европы.

«Мы нацеливали футболистов на максимальный результат и признаём, что добиться его не удалось. Ответственности с себя не снимаю», - высказался Черчесов.

По мнению тренера, команда была хорошо готова функционально, одного этого не было достаточно.

«Возможно, команде не хватило куража и эмоций, которые помогли бы игрокам раскрепоститься и проявить свои лучшие качества», - поделился своим мнением Черчесов.

Напомним, сборная России заняла 4 место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Станислав Черчесов
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Комментарии (6)
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0
Нитяга Александр
30 Июня 2021, 17:08

люди не ходите на сборную Россию который возглавляет Черчесов

0
alexandron
30 Июня 2021, 16:44
Отмазался)))
0
Bathet30
30 Июня 2021, 16:35

У Лысого как всегда мы хотели, но хотелки не хватило. Похоже виноваты болельщики на трибунам. Какой Лысому еще кураж и эмоции нужны, если играли два матча дома? Не знает как отмазаться от позора.

0
Azymuth
30 Июня 2021, 16:48

Да он и не думал отмазываться. С его точки зрения никакого позора нет, он же сказал, что последняя игра была лучшей. То есть эта жалкая пародия на тренера действительно так думает, поэтому какой позор?

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0
Dimauskas
30 Июня 2021, 16:29

Черчесу яйки пощекотали и выразили озабоченность вот и всё

1
ARTUR
30 Июня 2021, 16:21

и это все ??? не хватало куража ??? ну курнули бы перед матчем , передернули .. глядишь и два гола финам забили бы

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