​Черчесов высказался после заседания техкома РФС

В среду состоялось заседание технического комитета РФС, на котором Станиславу Черчесову выразили поддержку даже на фоне неудовлетворительного выступления команды на Евро-2020. Вскоре Черчесов в разговоре с журналистами поблагодарил членов техкома за конструктивный диалог. Тренер отметил, что команда не смогла решить задачу, которая перед ней стояла на чемпионате Европы.

«Мы нацеливали футболистов на максимальный результат и признаём, что добиться его не удалось. Ответственности с себя не снимаю», - высказался Черчесов.

По мнению тренера, команда была хорошо готова функционально, одного этого не было достаточно.

«Возможно, команде не хватило куража и эмоций, которые помогли бы игрокам раскрепоститься и проявить свои лучшие качества», - поделился своим мнением Черчесов.

Напомним, сборная России заняла 4 место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией.