​Путин высказался о провале сборной России на Евро-2020

Во время прямой линии президент России Владимир Путин получил вопрос по поводу провальных выступлений национальных команд на чемпионате Европы по футболу и чемпионате мира по хоккею.

«У нас специалисты есть, и нам нужно довериться им. Здесь нет ничего личного. Просто нужно подумать над тем, что было сделано позитивного теми людьми, которые отвечали за работу сборных. И вместе с ними нужно подумать о том, что нужно изменить сейчас, имея ввиду и кадровую составляющую, и двигаться дальше, не посыпая голову пеплом», - высказался Путин.

Напомним, футбольная сборная России на Евро-2020 даже не смогла выйти из группы.