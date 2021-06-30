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​Путин высказался о провале сборной России на Евро-2020

30 Июня 2021, 15:28,

Во время прямой линии президент России Владимир Путин получил вопрос по поводу провальных выступлений национальных команд на чемпионате Европы по футболу и чемпионате мира по хоккею.

«У нас специалисты есть, и нам нужно довериться им. Здесь нет ничего личного. Просто нужно подумать над тем, что было сделано позитивного теми людьми, которые отвечали за работу сборных. И вместе с ними нужно подумать о том, что нужно изменить сейчас, имея ввиду и кадровую составляющую, и двигаться дальше, не посыпая голову пеплом», - высказался Путин.

Напомним, футбольная сборная России на Евро-2020 даже не смогла выйти из группы.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Владимир Путин
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