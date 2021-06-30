​Ван Галь может возобновить тренерскую карьеру в сборной Голландии

Луи ван Галь уже достаточно давно не работает тренером после того, как решил завершить карьеру. Впрочем, специалист, которому летом исполнится 70 лет, готов рассмотреть вариант с возобновлением карьеры в сборной Голландии. Об этом на своих страницах сообщает газета Volkskrant.

Напомним, на днях тренерский мостик сборной Голландии покинул Франк де Бур. Голландцы неудачно выступили на чемпионате Европы, вылетев уже в 1/8 финала.

Луи ван Галь работал со сборной Голландии на протяжении двух периодов. Второй такой период имел место быть в 2012-2014 годах. Тогда «оранжевые» завоевали бронзу на чемпионате мира.