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​Ван Галь может возобновить тренерскую карьеру в сборной Голландии

30 Июня 2021, 15:24,

Луи ван Галь уже достаточно давно не работает тренером после того, как решил завершить карьеру. Впрочем, специалист, которому летом исполнится 70 лет, готов рассмотреть вариант с возобновлением карьеры в сборной Голландии. Об этом на своих страницах сообщает газета Volkskrant.

Напомним, на днях тренерский мостик сборной Голландии покинул Франк де Бур. Голландцы неудачно выступили на чемпионате Европы, вылетев уже в 1/8 финала.

Луи ван Галь работал со сборной Голландии на протяжении двух периодов. Второй такой период имел место быть в 2012-2014 годах. Тогда «оранжевые» завоевали бронзу на чемпионате мира.  

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Голландии, Луи Ван Галь
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