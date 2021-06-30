​Боярский предлагает повысить Черчесову зарплату

Известный артист и фанат футбола Михаил Боярский иронично высказался по поводу зарплаты Станислава Черчесова.

Ранее сообщалось, что Станислав Черчесов входит в число самых высокооплачиваемых тренеров сборных, которые участвовали в чемпионате Европы. Называлась цифра в 2,5 миллиона евро в год.

«Нужно увеличить ему зарплату как минимум в два раза. Поскольку он считает, что матч с Данией со счётом 4:1 - наш лучший матч на Евро, то когда счёт будет 8:1, это будет в два раза лучше», - поделился своим мнением Боярский для «Спорт-Экспресса».

Как известно, сборная России бесславно завершила выступление на чемпионате Европы, заняв последнее место в своей группе. Несмотря на плохой результат, технический комитет РФС выразил поддержку Станиславу Черчесову. Всё идёт к тому, что смены тренера в сборной России в обозримом будущем не будет.