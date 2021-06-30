Техком РФС: «Вопрос увольнения Черчесова не обсуждался, проблема сборной - подготовка игроков»

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30 Июня 2021, 13:21,
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На состоявшемся сегодня заседании технического комитета РФС не обсуждался вопрос об увольнении Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России. Об этом изданию «Спорт-экспресс» поведал член комитета Гаджи Гаджиев.
«Вопрос увольнения не обсуждался. Обсуждалась тема, что нужно готовить лучше игроков. Мы в этом плане отстаем», - сказал Гаджиев.
Ранее стало известно, что Черчесов поставил себе неудовлетворительную оценку за работу на чемпионате Европы - 2020.
Сборная России заняла последнее место в группе с финнами, датчанами и бельгийцами.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная России, Станислав Черчесов
Короче, господа, шоу имени черчеса продолжается! Нас хе-хе...обдурили!