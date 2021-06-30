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Техком РФС: «Вопрос увольнения Черчесова не обсуждался, проблема сборной - подготовка игроков»

30 Июня 2021, 13:21,

На состоявшемся сегодня заседании технического комитета РФС не обсуждался вопрос об увольнении Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России. Об этом изданию «Спорт-экспресс» поведал член комитета Гаджи Гаджиев.

«Вопрос увольнения не обсуждался. Обсуждалась тема, что нужно готовить лучше игроков. Мы в этом плане отстаем», - сказал Гаджиев.

Ранее стало известно, что Черчесов поставил себе неудовлетворительную оценку за работу на чемпионате Европы - 2020.

Сборная России заняла последнее место в группе с финнами, датчанами и бельгийцами.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная России, Станислав Черчесов
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Комментарии (1)
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Карыч Кар
30 Июня 2021, 13:50

Короче, господа, шоу имени черчеса продолжается! Нас хе-хе...обдурили!

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