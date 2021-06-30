Черчесов поставил себе оценку за работу на Евро-2020

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30 Июня 2021, 13:12,
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Сегодня, 30 июня, прошло заседание технического комитета РФС, на котором были подведены итоги выступления сборной России на чемпионате Европы - 2020. Об этом рассказал член комитета Гаджи Гаджиев.
«Главный тренер считает итоги выступления неудовлетворительными. Технический комитет согласился», - передает слова Гаджиева «Спорт-экспресс».
Сборная России неудачно выступила на континентальном турнире. Команда под руководством Черчесова заняла последнее место в своей группе, набрав три балла.
Трудовое соглашение специалиста со сборной рассчитано до чемпионата мира-2022.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная России, Станислав Черчесов
Стас показал свой истинный потенциал на Евро а руководство медлит с его заменой, дурдом какой-то...
А я то думал, что абрек очередной орден требовать будет. Или он хочет орден за следующий ЧМ получить?
Нет, он просто хочет свои (НЕ)честно заработанные 2,5 млн евро получить.
P.S. И орден конечно тоже)
А чем они нечестно заработаны?
Да уж...