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Черчесов поставил себе оценку за работу на Евро-2020

30 Июня 2021, 13:12,

Сегодня, 30 июня, прошло заседание технического комитета РФС, на котором были подведены итоги выступления сборной России на чемпионате Европы - 2020. Об этом рассказал член комитета Гаджи Гаджиев.

«Главный тренер считает итоги выступления неудовлетворительными. Технический комитет согласился», - передает слова Гаджиева «Спорт-экспресс».

Сборная России неудачно выступила на континентальном турнире. Команда под руководством Черчесова заняла последнее место в своей группе, набрав три балла.

Трудовое соглашение специалиста со сборной рассчитано до чемпионата мира-2022.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная России, Станислав Черчесов
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Комментарии (5)
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1
Misha_diablo_football
30 Июня 2021, 13:23

Стас показал свой истинный потенциал на Евро а руководство медлит с его заменой, дурдом какой-то...

2
Карыч Кар
30 Июня 2021, 13:18

А я то думал, что абрек очередной орден требовать будет. Или он хочет орден за следующий ЧМ получить?

1
Sergo
30 Июня 2021, 13:34

Нет, он просто хочет свои (НЕ)честно заработанные 2,5 млн евро получить.
P.S. И орден конечно тоже)

0
DezmaN
30 Июня 2021, 14:01

А чем они нечестно заработаны?

0
Карыч Кар
30 Июня 2021, 13:47

Да уж...

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