Черчесов поставил себе оценку за работу на Евро-2020

Сегодня, 30 июня, прошло заседание технического комитета РФС, на котором были подведены итоги выступления сборной России на чемпионате Европы - 2020. Об этом рассказал член комитета Гаджи Гаджиев.

«Главный тренер считает итоги выступления неудовлетворительными. Технический комитет согласился», - передает слова Гаджиева «Спорт-экспресс».

Сборная России неудачно выступила на континентальном турнире. Команда под руководством Черчесова заняла последнее место в своей группе, набрав три балла.

Трудовое соглашение специалиста со сборной рассчитано до чемпионата мира-2022.

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